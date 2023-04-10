Родион Газманов об улетевших на зиму артистах: «У них нет работы»

Знаменитости сейчас возвращаются в Россию после пережитого холодного сезона в теплых странах.

У звезд, уезжающих на целую зиму в жаркие страны, нет работы. Своим мнением поделился музыкант Родион Газманов на концерте «Удачные песни», состоявшемся в комплексе Live Арена в Москве.

Некоторые артисты признаются, что тяжело переносят холодное время года — зиму, поэтому предпочитают улетать на целый сезон. По словам Родиона Газманова, загруженный график не позволяет ему уехать на несколько месяцев за границу. Более того, он любит холод и даже спит с открытым окном, так как в жаре ему некомфортно.

«На весь сезон уезжают артисты, у которых работы нет. <...> Я никуда бы не поехал. Конечно, иногда на море съездить куда-то на недельку хорошо, но если есть время», — делится артист.

По признанию Газманова, последний его отпуск был в прошлые январские праздники, в начале 2022 года. Певец предпочитает и активный, и пассивный отдых: первую половину он лишь лежит на пляже, наслаждаясь солнцем, шумом морских волн и разгружаясь от лишних мыслей, а во вторую — уже начинает ходить по экскурсиям и придумывать различные активности.

Между тем Анна Семенович тоже ссылается на огромное количество работы в зимнее время, которая ей не позволяет улететь из страны на несколько месяцев.

«Я родилась в России. Я все жизнь зиму переношу с самого рождения и нормально переношу. <...> Можно слетать, конечно, на передышку: на две недели, на три, но не больше», — делится певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов сделал неожиданное заявление по поводу карьеры.