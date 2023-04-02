«Я долго готовил этот сюрприз»: Родион Газманов сделал неожиданное заявление

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Рита Миронова
Рита Миронова 116

Певец Родион Газманов 1 апреля сообщил, что уходит со сцены и открывает свой ресторан

«Я долго готовил этот сюрприз»: Родион Газманов сделал неожиданное заявление

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Артист решился на кардинальные перемены в жизни. Что вдохновило его на изменения?

Родион Газманов сделал неожиданное заявление по поводу карьеры. Певец сообщил, что планирует уйти со сцены и посвятить себя ресторанному делу, открыв собственное заведение.

«Я долго готовил этот сюрприз, и вот, наконец, я им поделился. При поддержке известных мастеров ресторанного бизнеса, я открываю свой мясной ресторан», — написал Газманов-младший в своем блоге.

Он также отметил, что сделать такой выбор его побудили многочисленные отзывы друзей и поклонников о том, что он хорошо готовит и не очень хорошо поет. А в честь открытия своего стейк-хауса, который спонсировали известные предприниматели, Газманов-младший пообещал каждому посетителю бесплатный бургер.

Под публикацией в соцсетях начались бурные обсуждения, и певец поспешил успокоить аудиторию. Его заявление оказалось обычной первоапрельской шуткой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов раскрыл правду об отношениях со «своей дочерью».

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