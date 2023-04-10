Далай-ламе пришлось извиняться после инцидента с мальчиком

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Рита Миронова
Рита Миронова 220

Тибетский священник оказался в центре скандала после видео, на котором неподобающе поприветствовал ребенка.

Далай-ламе пришлось извиняться после инцидента с мальчиком

Фото: www.globallookpress.com / Dalai Lama

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Религиозный лидер тибетского буддизма Далай-лама принес извинения за скандальное видео с ребенком. The Guardian пишет, что духовный лидер буддистов странно поприветствовал мальчика-паломника, и видео из храма завирусилось в интернете, вызвав волну осуждения и недоумения.

«Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую могли причинить его слова», — написали в пресс-службе офиса Далай-ламы.

В заявлении так же отметили, что священник иногда может позволить себе «невинно подразнить людей» на публике. Так он сделал и с мальчиком, подошедшим поздороваться к нему на мероприятии в честь послушников, окончивших курсы буддизма. Однако общественность не поняла такого жеста и предъявила обвинения тибетскому священнику. В его офисе заявили, что Далай-лама «сожалеет о произошедшем».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором разъяренный бык атаковал толпу людей на празднике в Индии.

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