В Индии разъяренный бык атаковал толпу людей на празднике — видео

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Среди пострадавших есть дети. Животное поймать не удалось.

Фото, видео: Sri Loganathan / ТАСС; 5-tv.ru

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Жуткий инцидент на празднике в Индии!

Во время религиозного фестиваля, где присутствовало около 15 тысяч человек, в толпе неожиданно оказался бык. Разъяренное животное неслось прямо по людям, началась паника.

В результате давки пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них есть дети. Самого быка так и не удалось поймать.

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