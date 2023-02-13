В Индии разъяренный бык атаковал толпу людей на празднике — видео
Среди пострадавших есть дети. Животное поймать не удалось.
Фото, видео: Sri Loganathan / ТАСС; 5-tv.ru
Жуткий инцидент на празднике в Индии!
Во время религиозного фестиваля, где присутствовало около 15 тысяч человек, в толпе неожиданно оказался бык. Разъяренное животное неслось прямо по людям, началась паника.
В результате давки пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них есть дети. Самого быка так и не удалось поймать.
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