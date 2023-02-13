Жуткий инцидент на празднике в Индии!

Во время религиозного фестиваля, где присутствовало около 15 тысяч человек, в толпе неожиданно оказался бык. Разъяренное животное неслось прямо по людям, началась паника.

В результате давки пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них есть дети. Самого быка так и не удалось поймать.