«Обочина мировой политики»: зачем Макрон начал призывать Европу к независимости от США

Европа утратила свою самостоятельность на мировой арене и воспринимается за американскую колонию. Смогут ли страны союза заставить уважать их снова?

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу к независимости от экстерриториальности доллара. Кроме того, по его словам, странам ЕС пора вести более независимую промышленную экономику. Не поздно ли французский лидер начал бить в колокола? Политолог и экономист Андрей Суздальцев в беседе с 5-tv.ru оценил, насколько вероятно снизить влияния США на европейскую политику и Францию, в частности.

Эксперт отметил, что Макрон славится своими громкими заявлениями, однако они никогда не превращаются в реальные действия, которые сказались бы на делах европейских государств. По словам Суздальского, французский президент последнее время все чаще заикается о независимости от США и связано это с двумя проблемами.

«Дело в том, что переговоры в Китае обнажили очень интересные моменты для Европы. Европа воспринимается в мире не как субъект мировой политики, а как своеобразная колония США, лимитрофное образование. То если Евросоюз — это огромный лимитроф, который управляет извне», — прокомментировал политолог.

Суздальцев обратил внимание на то, что после начала спецоперации российских войск на Украине, евро сильно стало отставать от доллара. Это не могло не задеть Францию и Германию как главных европейских лидеров, и они захотели большей самостоятельности на внешней арене.

«Но с ними просто не хотят разговаривать. Это было особенно заметно на китайском руководстве в отношении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.Так что две проблемы очень беспокоят Макрона — это, конечно, зависимость от главной резервной волюты - доллара, и то, что Европа на самом деле является не субъектом мировой политики, мировой экономики, а фактически лимитрофом», - объяснил экономист.

Более того, считает эксперт, Франция в нынешних реалиях не способна обрести промышленную независимость. Для этого, по меньшей мере, необходимы: экономическая поддержка США, энергетическая поддержка России и развитые отношения с Китаем, Индией и Африкой. Сегодня все перечисленные направления подвергаются сомнениям.

«Европа приватизирована американцами, причем приватизация эта произошла совершенно в духе наших 90х годов. Они просто подрывали газопроводы. Диверсиями. Да, это был захват! И естественно политика промышленности, экономическая политика Европы сейчас полностью связаны с тем, как будут на это реагировать США», — напомнил собеседник 5-tv.ru.

В заключение эксперт подчеркнул, что Европа на сегодняшний день оказалась у перекрестка и не понимает, что делать дальше. Боевые действия рано или поздно закончатся, а отношения с Россией с меньшей долей вероятности будут налажены ближайшие десятилетия, считает политолог.

«Европа проигрывает. Она проигрывает американской промышленности, она естественно давно проиграла китайской промышленности. Она стесняется на обочину мировой промышленной политики — это беспокоит Макрона», — резюмировал Суздальцев.

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