Череп мертвого человека прилетел в Россию в посылке из США

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США

Череп мертвого человека прилетел в Россию в посылке из США

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Останки пытались переправить под видом пластиковой анатомической модели.

Настоящий череп человека нашли российские таможенники в посылке из США. Об этом сообщают в Федеральной таможенной службе.

Уточняется, что странную находку обнаружили при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал человеческий череп с частично разрушенной задней костью и отдельно нижняя челюсть.

В декларации отправитель указал, что в посылке находится пластиковая анатомическая модель черепа. Однако эксперты определили, что в коробке лежали настоящие человеческие останки. Сейчас их изъяли и передали сотрудникам полиции.

Череп мертвого человека прилетел в Россию в посылке из США

1/5

ФТС

2/5

ФТС

3/5

ФТС

4/5

ФТС

5/5

ФТС

Известно, что в январе в США осудили владелицу похоронного бюро Меган Хесс и ее мать Ширли Кох за продажу частей тела умерших людей без согласия их родственников. Предприимчивые дамы осквернили около 560 тел, незаконно сбывая их фрагменты, включая руки, ноги и головы, медицинским учебным учреждениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп, пролежавший там 30 лет.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.40
1.73 90.29
2.16
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

19:28
Череп мертвого человека прилетел в Россию в посылке из США
19:21
Глава минобороны Украины Резников едва не угодил в плен в начале СВО
19:14
Шокирующий аттракцион: колесо обозрения рухнуло в Приморском крае
19:07
Миноброны РФ: с подконтрольных Киеву территорий возвращены 106 российских пленных
19:01
Подвесит за одно место: почему Киркоров боится своего пластического хирурга
18:59
Как различить аллергию и ОРВИ по насморку — советы врача

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Дорога к смерти: почему дети заедают стресс волосами и как победить синдром Рапунцель
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео