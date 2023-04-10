Череп мертвого человека прилетел в Россию в посылке из США
Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Останки пытались переправить под видом пластиковой анатомической модели.
Настоящий череп человека нашли российские таможенники в посылке из США. Об этом сообщают в Федеральной таможенной службе.
Уточняется, что странную находку обнаружили при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал человеческий череп с частично разрушенной задней костью и отдельно нижняя челюсть.
В декларации отправитель указал, что в посылке находится пластиковая анатомическая модель черепа. Однако эксперты определили, что в коробке лежали настоящие человеческие останки. Сейчас их изъяли и передали сотрудникам полиции.
Известно, что в январе в США осудили владелицу похоронного бюро Меган Хесс и ее мать Ширли Кох за продажу частей тела умерших людей без согласия их родственников. Предприимчивые дамы осквернили около 560 тел, незаконно сбывая их фрагменты, включая руки, ноги и головы, медицинским учебным учреждениям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп, пролежавший там 30 лет.
Читайте также
54%
1.73 90.29
2.16
Нашли ошибку?