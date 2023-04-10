Останки пытались переправить под видом пластиковой анатомической модели.

Настоящий череп человека нашли российские таможенники в посылке из США. Об этом сообщают в Федеральной таможенной службе.

Уточняется, что странную находку обнаружили при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал человеческий череп с частично разрушенной задней костью и отдельно нижняя челюсть.

В декларации отправитель указал, что в посылке находится пластиковая анатомическая модель черепа. Однако эксперты определили, что в коробке лежали настоящие человеческие останки. Сейчас их изъяли и передали сотрудникам полиции.

Череп мертвого человека прилетел в Россию в посылке из США 1/5 ФТС 2/5 ФТС 3/5 ФТС 4/5 ФТС 5/5 ФТС

Известно, что в январе в США осудили владелицу похоронного бюро Меган Хесс и ее мать Ширли Кох за продажу частей тела умерших людей без согласия их родственников. Предприимчивые дамы осквернили около 560 тел, незаконно сбывая их фрагменты, включая руки, ноги и головы, медицинским учебным учреждениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп, пролежавший там 30 лет.