Пролежал 30 лет: в гараже умершего москвича случайно обнаружили человеческий череп

Вдова покойного клянется, что ничего не знает о происхождении страшной находки. Делом заинтересовалась полиция.

Полиция Москвы проводит проверку по факту обнаружения человеческого черепа в одном из старых гаражей, владелец которого уже умер.

Как выяснил 5-tv.ru, страшную находку обнаружили во время сноса гаражных боксов на улице Джамгаровской рабочие, которые проводили работы.

«Мы, когда вскрываем двери, должны делать опись ценных вещей, которые находятся внутри. Я увидел череп, сообщил сотрудникам полиции, которые уже были здесь, следили за порядком. Они уже дальше разбирались», — сообщил рабочий Кирилл Богачев.

Со слов нынешней владелицы гаража Людмилы Красных, череп, как и само строение, принадлежал ее мужу, умершему в 2014 году. Когда и при каких обстоятельствах череп появился в гараже, женщина не знает. Она утверждает лишь, что на момент знакомства с супругом в конце 1990-х этот «предмет» уже был у мужчины.

«Я вообще-то не думала, что он настоящий. Он у него лежал в гараже, я там была-то раз пять при его жизни, и раза три, когда его не стало… Даже не думала, что это настоящий череп… Действительно не знаю откуда, хоть застрелите. Эта штука у него давно. Может, кто-то подарил. Выкопать он ниоткуда не мог, а если бы и выкопал, то так бы спокойно себя не вел. Человек был адекватный», — утверждает женщина.

Предположительно, череп мужчина в свое время принес с работы. Со слов женщины, покойный супруг трудился фельдшером на скорой медицинской помощи. Теперь тайну страшной находки предстоит раскрыть полиции и экспертам.

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