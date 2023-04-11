Пять человек пострадали в массовом ДТП в Ингушетии
Среди участников аварии — КАМАЗ и микроавтобус.
Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru
Массовая авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии. Там столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе КАМАЗ и пассажирский микроавтобус.
Пять человек получили травмы, двое сейчас в реанимации. Из-за ДТП движение на трассе долгое время было затруднено.
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