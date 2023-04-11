Пять человек пострадали в массовом ДТП в Ингушетии

Массовая авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии. Там столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе КАМАЗ и пассажирский микроавтобус.

Пять человек получили травмы, двое сейчас в реанимации. Из-за ДТП движение на трассе долгое время было затруднено.