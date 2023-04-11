К Филиппу Киркорову подали иск на миллионы рублей

К поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову подали иск на миллионы рублей, сообщает KP.RU. Правда, на этот раз финансовые претензии к музыканту не у православных активистов.

В материале уточняется, что с артиста планируется взыскать 4 миллиона 556 тысяч рублей. Предположительно, столько он задолжал по договору оказания услуг компании под названием «Культурная служба».

Именно эта организация, отмечает издание, прежде не раз сотрудничала с музыкантом. В частности, проводила концерты Киркорова в Воронеже. Примечательно, что с этим городом связан один из скандалов, случившихся во время юбилейного тура певца прошлой осенью. Тогда некоторые жители оскорбились концертными номерами артиста и обвинили его в богохульстве, назвав некоторые постановки бесовскими плясками. На этом фоне организаторам пришлось перенести выступление музыканта.

Оно состоялось позже, в феврале, в связи с этим не ясно, почему у компании-истца остались финансовые претензии к исполнителю. Причем речь идет о договоре, заключенном еще несколько лет назад, в 2018 году.

При этом сам музыкант и его представители пока никак не комментируют происходящее. Также известно, что Киркоров готовится к апрельским шоу, которые он представит в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что православный истец, обратившийся в суд из-за танца Киркорова на кресте, снизил иск до одного рубля.