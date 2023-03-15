Активист снизил требования к Киркорову в миллион раз и проиграл суд

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 13

Активист, подавший в суд на Киркорова из-за клипа с крестом, снизил иск до одного рубля

Активист снизил требования к Киркорову в миллион раз и проиграл суд

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Православный гражданин подал на артиста в суд из-за скандального выступления. В чем суть скандала?

Истец, подавший в суд на Филиппа Киркорова за танец на кресте, снизил иск до одного рубля. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. До этого иск составлял один миллион рублей.

Поводом для обращения в суд для православного активиста Михаила стал музыкальный клип Киркорова, который, по его мнению, оскорбил чувства верующих. Экстравагантный певец в своем выступлении использовал крест как сценический образ.

«Отказываемся от взыскания миллиона и снижаем иск до одного рубля, так как главное — это духовное успокоение, а не материальная сторона», — заявили активист и его представители в суде.

Юрист Филиппа Киркорова Александр Добровинский ранее отметил, что подобные иски — лишь подтверждение популярности артиста и огромного влияния его творчества на людей.

«Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго», — подчеркнул Добровинский.

Это не первый раз, когда Филипп Киркоров оказывается в центре судебных скандалов из-за православных активистов. До этого его хотели засудить за танец на поваленном кресте под песню «Мария-Магдалена» в Кремлевском дворце.

Как стало известно позднее, активист суд все-таки проиграл. Истцу не досталось ни рубля от Киркорова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РПЦ осудили Киркорова за шоу с поваленным крестом.

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