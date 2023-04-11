Есть ли жизнь? Россия направит исследовательскую миссию на Луну

Уникальная лунная программа возобновилась спустя почти полсотни лет.

Есть ли жизнь на Луне? Ответ на этот вопрос сможет дать российская исследовательская станция, которая отправится на спутник Земли уже этим летом. О деталях предстоящей миссии рассказали эксперты в пресс-центре «Известий».

Космический аппарат должен прилуниться недалеко от Южного полюса. Именно там, по мнению ученых, есть шанс найти воду. А в будущем на полюсах Луны можно будет разместить постоянные базы для космонавтов.

Россия возобновила лунную программу спустя почти 50 лет — последний раз наши аппараты летали на спутник Земли еще в советские времена. Параллельно российские ученые изучают возможность отправить исследовательский модуль и на Венеру. Цель та же — найти признаки жизни. Запуск космического аппарата запланирован на 2029 год.