Есть ли жизнь? Россия направит исследовательскую миссию на Луну

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Россия направит исследовательскую миссию на Луну

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Уникальная лунная программа возобновилась спустя почти полсотни лет.

Есть ли жизнь на Луне? Ответ на этот вопрос сможет дать российская исследовательская станция, которая отправится на спутник Земли уже этим летом. О деталях предстоящей миссии рассказали эксперты в пресс-центре «Известий».

Космический аппарат должен прилуниться недалеко от Южного полюса. Именно там, по мнению ученых, есть шанс найти воду. А в будущем на полюсах Луны можно будет разместить постоянные базы для космонавтов.

Россия возобновила лунную программу спустя почти 50 лет — последний раз наши аппараты летали на спутник Земли еще в советские времена. Параллельно российские ученые изучают возможность отправить исследовательский модуль и на Венеру. Цель та же — найти признаки жизни. Запуск космического аппарата запланирован на 2029 год.

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Есть ли жизнь? Россия направит исследовательскую миссию на Луну

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