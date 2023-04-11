«Выкурить тонну сигарет»: может ли вулканический пепел с Камчатки убить человека?

Серая пелена на дорогах может оказаться плачевной для граждан в группе риска. Кто в нее входит?

Жители некоторых муниципальных районов Камчатки оказались в непростой ситуации — в регионах объявили наивысший красный уровень авиационной опасности. Все дело в мощном пепловым выбросе на вулкане Шивелуч. Пепел покрыл сразу пять населенных пунктов, занятия в школах отменены, гражданам рекомендуют оставаться дома.

При этом две местные больницы работают в штатном режиме, повышение обращаемости с симптомами легочных заболеваний не зафиксировано. Неужели пепельная пелена на улице никак не влияет на здоровье жителей? На этот вопрос ответил генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах.

«Пепел опасен для легких. Если им дышать, то ничего хорошего не будет. Это как выкурить сразу тонну сигарет. Если там люди находятся в доме, окна не открывают, то в принципе, это как в Исландии. Все спокойненько это пережили, все это вынесло куда-то и никаких последствий для людей. Острого ничего не будет, чтобы прям бежать к врачу… Такого, наверное, нет», — сказал эксперт.

Для некоторых людей сложившаяся ситуация на Камчатке может оказаться слишком опасной. По словам Шивелуча, в зоне риска находятся граждане с легочными заболеваниями, например — бронхиальная астма.

Также директор частной скорой помощи рассказал про опасность пепла в быту. Если содержимое выброса попадет в еду и проникнет в желудок, то опасности не возникнет. Эксперт сравнил это с активированным углем, который не причиняет вреда ЖКТ.

Авербах объяснил, что жителям Камчатки важно соблюдать меры безопасности. Нельзя, чтобы пепел попал в легкие. Даже у здорового человека он может вызвать различные заболевания.

«Фильтры нужно. Хотя бы через носовой платок дышать, тогда ничего не попадет. Влажный носовой платок как маска. Редко такие истории, чтобы прямо надышался пеплом. Для легких это будет неприятно. Это будет кашель <…> Но таких случаев я не слышал», — сказал Авербах.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где слышны раскаты от извержения вулкана Шивелуч.

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