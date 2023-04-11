Опубликованы кадры последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Фото, видео: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН; 5-tv.ru
Несколько населенных пунктов буквально накрыло вулканическим пеплом.
На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла выбросило на высоту 20 километров. «Снегом» засыпало несколько населенных пунктов. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых слышны раскаты природного катаклизма.
Жителей, оказавшихся в зоне пеплопада, просят не покидать дома, а также посоветовали плотно закрывать окна и двери, чтобы пепел не попадал в жилые помещения.
Известно, что в Усть-Камчатский район выдвинулись спасатели. Они доставят в населенные пункты медицинские маски и установят на дорогах пикеты. Как сообщили в пресс-службе администрации Камчатского края, властями было принято решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону поселка Ключи и Усть-Камчатска. На месте будут дежурить сотрудники МЧС.
Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности.
Согласно данным камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», извержение произошло 11 апреля в 00:54 по местному времени. Максимальные фазы регистрировались ранним утром.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов края. Его возраст оценивается в 60-70 тысяч лет.
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