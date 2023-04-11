Момент начала извержения вулкана Шивелуч на Камчатке попал на видео

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 78

Момент начала извержения вулкана Шивелуч на Камчатке попал на видео

Фото, видео: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Местных жителей призывают не выходить из дома.

На Камчатке во вторник показал характер вулкан Шивелуч. Над полуостровом, примерно на 16-20 километров в высоту поднялся столб пепла и рисовал узоры. Эксперты уверяют, что такого здесь не видели шесть десятилетий.

Суровый нрав Шивелуча в числе первых оценили жители поселка Ключи — небо заволокло густой пепловой тучей, были слышны раскаты грома, а потом «осадки» накрывали едва ли не с головой. То же самое происходило еще в нескольких крупных поселках, имеющих опасное соседство — Усть-Камчатский, Мильково и Козыревск и другие.

Все они сейчас находятся в красной зоне, дорога к ним ограничена. Не исключается вероятность схода селя. Местных жителях при возможности просят не выходить из дома.

Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатского края. В него входят сотни, а возможно, и тысячи вулканов, включая Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые оказались в эпицентре извержения вулкана на Камчатке.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

16:55
Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины
16:46
Полуразложившееся тело мужчины рядом с фонариком нашли в Мытищах
16:35
Ни дня без РФ: почему Европа продолжает зарабатывать на российских активах
16:26
Путин обсудил с главой Узбекистана укрепление партнерства
16:22
Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке
16:09
«Не русские сделали»: обнародованы данные о расстреле польских офицеров в Катыни

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео