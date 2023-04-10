Небо затянуло мглой: ученые оказались в эпицентре извержения вулкана на Камчатке
Ученым пришлось сооружать укрытие из-за мощного извержения вулкана Безымянный
Фото, видео: www.globallookpress.com / Agung Supriyanto; 5-tv.ru
Исследователи хотели понаблюдать за активностью Безымянного, но он решил изменить планы.
Минуты ужаса пережили камчатские ученые вблизи вулкана Безымянный. Исследователи подобрались к нему, чтобы наблюдать за извержением. Но вулкан вышел на максимальную мощность, небо затянуло мглой, а на головы посыпались камни с пеплом.
Пришлось срочно сооружать укрытие, в ход пошли снегоходы и сани.
Ученые переждали опасность и благополучно вернулись на станцию. Безымянный сейчас на пике активности. Буквально сегодня, 10 апреля, выбросил пятикилометровый столб пепла.
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