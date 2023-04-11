Песков назвал «уткой» сообщения о тайных поставках 40 тысяч ракет Египтом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

После «слива» секретных документов Пентагона в сети появляются все более абсурдные новости. Кому верить?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин ; 5-tv.ru

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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о том, что президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси приказал тайно поставить России 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» подобные новости.

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — ответил он на вопрос журналистов во время брифинга.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщило, что Египет планировал изготовить и отправить Москве 40 тысяч ракет по поручению президента. В материале также отмечено, что Ас-Сиси рекомендовал представителям властей содержать в строгом секрете данные о производстве и дальнейшей транспортировке вооружения, чтобы не провоцировать «проблемы с Западом».

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков отреагировал на слухи о «причастности» РФ к утечке документов США.

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