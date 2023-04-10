Песков про слухи о «причастности» РФ к утечке документов США: «Общее заболевание»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Песков прокомментировал причастность России к утечке документов Пентагона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; 5-tv.ru

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Слежка американских спецслужб за европейскими лидерами — не новость. Впрочем, как и обвинения в адрес России.

В Кремле прокомментировали слухи о причастности России к утечке секретных документов Пентагона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у мира выработалась привычка обвинять в любых невзгодах российскую сторону.

«Мы с вами знаем, что это, собственно, такая склонность во всем и всегда и везде винить Россию, и списывать все на Россию. Ну, это такое вот общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что слитые документы оказались действительно интригующими. Общественность приступила к их широкому изучению, однако, подчеркнул Песков, слежка Соединенных Штатов за главами европейских государств — это давно не новость. По его словам, не вызовет труда вспомнить и предыдущие скандалы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ изменили «военные планы» после утечки секретных документов.

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