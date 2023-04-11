«Сняли старый панцирь»: Виктория Боня подожгла себя в надежде омолодиться

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56

Виктория Боня поделилась опытом проведения «огненного массажа»

Фото, видео: Italy Photo Press / ТАСС; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Знаменитость давно увлекается нетрадиционными методами оздоровления и омоложения, однако сейчас она в прямом смысле заигралась с огнем.

Российская телеведущая Виктория Боня решилась на необычную китайскую практику — «огненный массаж». Для этого она наняла эксперта, который должен быть поджечь ее с ног до головы. Об этом светская львица сообщила в своей социальной сети.

Она предупредила подписчиков, что с минуты на минуту начнут происходить «чудеса» омоложения. Ведущая показала подготовленный массажный столик и какие-то банки, предположительно, с горючим содержимым. Однако приехал к ней не массажист, в привычном понимании, а специалист «практики огня».

«После этой процедуры есть ощущение, что с тебя сняли старый панцирь — насколько легко и приятно себя чувствовать после!» — подписала Боня завораживающие кадры, на которых ее поглощает огонь.

Знаменитость явно осталась в восторге от процедуры и посоветовала поклонникам опробовать на себе стихию огня. Но все же не стоит забывать — открытое пламя может быть опасно для жизни.

Виктория Боня прослыла фанатом нетрадиционных подходов к оздоровлению. Однажды она увлеклась темой духовного роста и с тех пор вдалась в медитации и ретриты. Кроме того знаменитость поддерживает связь с шаманами, а также пьет волшебный напиток «аяуаску» (мексиканский галлюциногенный напиток, который запрещен в России — Прим. ред.) для красоты и молодости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня испытала особые ощущения во время родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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