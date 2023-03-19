«Почувствовала себя богиней»: Виктория Боня поделилась воспоминаниями о родах

В честь 11-летия своей единственной наследницы знаменитость поделилась сокровенным.

Телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что после родов первого ребенка почувствовала себя богиней. В своей социальной сети она поздравила дочь Анджелину с праздником и поделилась воспоминаниями о том дне, когда девочка появилась на свет.

«11 лет назад, я помню этот день, очень хорошо, очень четко, это был очень крутой день. Я почувствовала себя настоящей богиней, когда ее родила», — рассказала Боня.

Виктория родила Анджелину 18 марта 2012 года. Отцом девочки стал миллиардер Алекс Смерфит. Их роман завязался в 2007 году, однако через семь лет пара разошлась. Бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения и продолжают общаться. Бизнесмен поздравил Анджелину с 11-летием и организовал настоящий праздник для дочери.

Боня решила опубликовать семейное фото в личном блоге. Ведущая поинтересовалась у подписчиков, на кого из родителей больше похожа девочка. Пользователи единогласно проголосовали за отца.

«Папина дочка!»;

«Копия папы»;

«С отцом одно лицо»;

«На Алекса», — написали поклонники в комментариях и подключились к поздравлениям именинницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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