Евросоюз обречен? Зачем США создают новое государство — Укропольшу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 131

Публицист Левитас заявил о задуманном США новом государстве Укропольша и конце Европы

Евросоюз обречен? Зачем США создают новое государство — Укропольшу

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Американцам в Европе нужен надежный союзник в «предстоящей битве с Китаем», а нынешний ЕС они таковым не считают.

Евросоюз в своем нынешнем виде уже не нужен США, поэтому они поставили задачу развалить его и создать в Европе новое объединение с центром в Польше. Об этом говорится в статье публициста Игоря Левитаса на сайте EADaily.

Автор пишет, что американцы сейчас переориентируются на восточноевропейскую часть континента, где основой нового союза станет «гиена Европы» — Польша, к которой «прицепятся» более мелкие государства — в первую очередь прибалтийские, а также Чехия, Словакия, Румыния и Болгария.

По мнению аналитика, формирование нового объединения будет происходить в три этапа, первым из которых станет создание союзного государства Польши и Украины.

«Думаю, что на первых порах Польша согласится даже на то, чтобы в названии страны фигурировала и Украина. Это будет не такое „союзное государство“, как у России и Белоруссии, это будет единая страна. Таким образом, Украина становится членом и ЕС, и НАТО. <…> Конечно, это пересмотр границ, в котором обвиняют Россию, но кого интересуют такие мелочи. Ведь дали же Косово независимость даже без референдума. Кроме того, у Польши появляется возможность требовать от НАТО объявления войны России», — пишет автор.

Далее союзное государство Польши и Украины начнет создавать новый альянс, куда войдут вышеназванные страны, а также, возможно, Хорватия, Словения, Албания и Северная Македония. Новое объединение заявит об общей экономике, валюте, армии и руководстве, после чего нынешний Евросоюз сам собой развалится.

Заключительным этапом станет фактическое и юридическое прекращение действия ЕС, чего и добиваются США. Замысел Вашингтона, по мнению публициста, заключается в том, чтобы создать в Европе надежного союзника в «предстоящей битве с Китаем», а нынешний ЕС таковым американцы не считают.

При этом, отмечает автор, Россия уже после претворения в жизнь первого пункта, то есть создания союзного государства Польши и Украины, может решить, что все красные линии пройдены, и адекватно ответить на возросшую угрозу. Это может означать начало третьей мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше заявили об обещании Зеленского отдать им часть территории Украины взамен на помощь в конфликте с Россией.

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