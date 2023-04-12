Полицейские робопсы начали патрулировать улицы Нью-Йорка

Эфирная новость 81

Местные жители переживают, что это небезопасно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Робокопы на улицах Нью-Йорка! Вместе с полицейскими в патрули выходят железные псы. Разработку используют для наблюдения за порядком, поиска преступников и проверки подозрительных предметов. В перспективе робособаки смогут вычислять террористов и даже удаленно вести переговоры при захвате заложников.

Американцы от таких новостей в шоке. На носу у собак заметили крепления для табельного оружия. Тогда из спасателей роботы превратятся в орудие для убийства. Кроме того, управление могут перехватить хакеры. Не исключен и технический сбой, который приведет к восстанию вооруженных машин. Граждане требуют от властей гарантий безопасности.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

12:42
Созрела: психолог оценила «цыганский» макияж 10-летней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой
12:20
«Все, что вы хотите!» — волшебный метод психолога, который гарантирует успех
12:16
«Наследственный характер»: может ли сын Дианы Гурцкая навсегда лишиться зрения?
12:09
Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться летом, но…
11:58
Сообщения о «падении неопознанного объекта на Урале» назвали фейком
11:43
«Не дурите людей»: Киркорова после пластических операций не узнают поклонники

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
«Массовый инфантилизм»: психолог объяснил причины и механизм выгорания на работе
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео