Полицейские робопсы начали патрулировать улицы Нью-Йорка

Робокопы на улицах Нью-Йорка! Вместе с полицейскими в патрули выходят железные псы. Разработку используют для наблюдения за порядком, поиска преступников и проверки подозрительных предметов. В перспективе робособаки смогут вычислять террористов и даже удаленно вести переговоры при захвате заложников.

Американцы от таких новостей в шоке. На носу у собак заметили крепления для табельного оружия. Тогда из спасателей роботы превратятся в орудие для убийства. Кроме того, управление могут перехватить хакеры. Не исключен и технический сбой, который приведет к восстанию вооруженных машин. Граждане требуют от властей гарантий безопасности.