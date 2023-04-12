В Китае призвали Зеленского пойти на мирные переговоры до потери права голоса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

SCMP: Зеленский должен пойти на переговоры, пока он окончательно не потерял право голоса

В Китае призвали Зеленского пойти на мирные переговоры до потери права голоса

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Глава киевского режима «должен проглотить свою гордость» и просить мира, пока не стало слишком поздно, считают в КНР.

Киевский режим напрасно надеется на помощь западных стран, поскольку они могут быть не в состоянии ее оказать. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно пойти на мирные переговоры, пока он окончательно не утратил право голоса. Об этом заявил обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани.

«Украинские лидеры должны проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние остатки их рычагов воздействия, и они не будут иметь права голоса в окончательном исходе конфликта и его последствиях», — написал аналитик.

По мнению Ковани, ошибкой Киева было поверить обещаниям Запада и тянуть время в надежде на улучшение своей позиции в переговорах с Москвой. Это привело к тому, что Украина на сегодня потеряла огромную часть территории, инфраструктуры, средств производства и рабочей силы. И чем дольше будет длиться конфликт, тем более масштабная реконструкция понадобится стране. Однако западные партнеры вряд ли будут в состоянии ее оплатить, подчеркнул Ковани.

Он обратил внимание на то, что уже сейчас Запад не может позволить себе помогать Украине в необходимой степени.

На днях в Польше заявили, что Зеленский пообещал Варшаве отдать часть Западной Украины в обмен на помощь в противостоянии с Россией. По мнению обозревателя портала Niezależny Dziennik Polityczny Марека Галася, украинский лидер уже понял, что контрнаступление украинской армии обречено на провал, и ему остается только «любой ценой найти средства для урегулирования с США и Евросоюзом денежных вопросов, даже путем территориальных уступок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский в ходе визита в Польшу случайно проболтался о судьбе Украины.

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