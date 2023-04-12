Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться летом, но…
В Штатах, которые курируют действия киевского режима, пессимистично оценивают военные планы Киева.
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Контрнаступление ВСУ может начаться уже летом — об этом заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль.
В интервью изданию The Hill он подчеркнул, что сейчас внутри страны чувствуется интенсивное давление для начала контрнаступления. Ничего подобного не наблюдается со стороны партнеров, заверил политик.
«Все наши друзья и партнеры ясно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100%, и еще больше готовыми к этому», — объяснил Шмыгаль.
Несмотря на прогнозы украинского премьера, автор статьи при этом отмечает, что сроки начала контрнаступления зависят от болевой готовности страны. Проблема нехватки боеприпасов и оружия, начиная от тяжелой артиллерии, бронетехники, танков и средств ПВО, сейчас стоит очень остро.
«Риск неудачи серьезен. В то время как президент Байден заявил, что США будут поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“, усталость от войны угрожает солидарности — среди американской общественности, между союзниками Украины и даже среди украинского народа», — отмечается в материале.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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