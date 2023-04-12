Поставки ПЗРК Украине назвали угрозой для безопасности авиасообщения во всем мире
МИД РФ: отправка Украине ПЗРК угрожает безопасности пассажирского авиасообщения
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn
Оружие запада в руках националистов приводит к уничтожению мирных людей.
Поставки переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов (ПЗРК и ПТРК) на Украину могут угрожать безопасности гражданского авиасообщения в Европе и мире. Об этом сообщили в МИД РФ.
Известно, что Евросоюз передал киевскому режиму военной техники и оружия на сумму выше 12 миллиардов евро. Это тяжелое вооружение, среди которого есть самолеты и танки. Помимо этого, ЕС собирается отправить Украине еще один миллион артиллерийских снарядов и все это до конца текущего года. Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, Запад также считает нормальной вербовку граждан в ряды наемников с последующей отправкой в зону спецоперации.
«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», — приводит сообщение МИД РФ агентство РИА Новости.
Отмечается, что такими темпами скоро придется поставить вопрос о безопасности авиаперевозок пассажиров как в Европе, так и во всем мире. В МИД РФ уверены, что западное оружие в руках националистов приводит к уничтожению «мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей».
Как подчеркнули в ведомстве, боевики Украины постоянно атакуют жилые районы этих регионов. В первую очередь страдает гражданская инфраструктура. Даже угроза ядерной катастрофы не пугает ВСУ, они все равно совершают обстрелы в районе Запорожской АЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дальний Восток РФ и Китай возобновили авиасообщение после многолетней паузы.
- 12 апр
- Вооружен до зубов: боевая работа бронепоезда в зоне СВО попала на видео
- 12 апр
- Военкор показал, как РЭБ «Палантин» роняет беспилотники ВСУ под Угледаром
- 12 апр
- В Британии заявили о приближающемся поражении Украины в «битве дронов»
- 12 апр
- Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 апр
- Соцперезагрузка: как бойцам помогают восстановиться после возвращения из зоны СВО
- 11 апр
- Российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ
- 11 апр
- Эксперт оценил потери ВСУ за время боев в Артемовске: это страшные цифры
- 11 апр
- Через поля и огороды: семья из Артемовска поделилась историей своей эвакуации
- 11 апр
- «Три варианта»: в СНБО заявили о непредсказуемости решения о контрнаступлении ВСУ
- 11 апр
- Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины
Читайте также
93%
0.44 89.73
0.56
Нашли ошибку?