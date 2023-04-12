Поставки ПЗРК Украине назвали угрозой для безопасности авиасообщения во всем мире

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

МИД РФ: отправка Украине ПЗРК угрожает безопасности пассажирского авиасообщения

Поставки ПЗРК Украине назвали угрозой для безопасности авиасообщения во всем мире

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Оружие запада в руках националистов приводит к уничтожению мирных людей.

Поставки переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов (ПЗРК и ПТРК) на Украину могут угрожать безопасности гражданского авиасообщения в Европе и мире. Об этом сообщили в МИД РФ.

Известно, что Евросоюз передал киевскому режиму военной техники и оружия на сумму выше 12 миллиардов евро. Это тяжелое вооружение, среди которого есть самолеты и танки. Помимо этого, ЕС собирается отправить Украине еще один миллион артиллерийских снарядов и все это до конца текущего года. Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, Запад также считает нормальной вербовку граждан в ряды наемников с последующей отправкой в зону спецоперации.

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», — приводит сообщение МИД РФ агентство РИА Новости.

Отмечается, что такими темпами скоро придется поставить вопрос о безопасности авиаперевозок пассажиров как в Европе, так и во всем мире. В МИД РФ уверены, что западное оружие в руках националистов приводит к уничтожению «мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей».

Как подчеркнули в ведомстве, боевики Украины постоянно атакуют жилые районы этих регионов. В первую очередь страдает гражданская инфраструктура. Даже угроза ядерной катастрофы не пугает ВСУ, они все равно совершают обстрелы в районе Запорожской АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дальний Восток РФ и Китай возобновили авиасообщение после многолетней паузы.

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