В честь Пасхи пройдет благотворительный тираж «Русского лото»

Крупнейший распространитель всероссийских гослотерей «Столото» проведет благотворительный тираж всенародно любимой лотереи «Русское лото» на Пасху. Трансляция пройдет в Воскресенье Христово 16 апреля. Часть средств от каждого приобретенного билета пасхального тиража будет наплавлена на благотворительные цели крупнейшей российской православной социальной службе помощи «Милосердие».

Отмечается, что тираж будет беспроигрышным — из мешка достанут все 90 бочонков. Сумму, которую удастся собрать с помощью благотворительного тиража, озвучат в прямом эфире в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ.

Тутта Ларсен, телерадиоведущая, лицо пасхального благотворительного тиража «Русского лото», рассказала, что его цель заключается в сборе средств на дела милосердия. Кроме того, отметила она, билет благотворительного тиража станет отличным подарком на светлый праздник Пасхи, ведь каждый будет выигрышным.

Служба «Милосердие» ежегодно помогает тысячам нуждающихся — старикам, детям, бездомным, больным, одиноким, малообеспеченным и другим уязвимым слоям населения. Им доступна не только помощь квалифицированных врачей, но и психологов, юристов и других специалистов. Более 30 тысяч человек ежегодно находят решение своей проблемы и возвращаются к нормальной жизни благодаря работе социальной службы.

Сообщается также, что призовой фонд «Русского лото», в соответствии с законом, составит 50% от выручки оператора лотереи. Все билеты окажутся беспроигрышными, а размер выигрыша будет зависеть от номера хода, на котором выиграет билет — чем раньше, тем крупнее приз. Организаторы обещают крупные призы, в том числе, суммы по миллиону рублей, однако их точный размер и количество будут зависеть от числа проданных билетов. Подробная информация о минимальном и максимальном выигрыше появится накануне тиража.

С 2014 года все российские лотереи являются государственными. Организуют их Минфин РФ и Миспорта РФ, а проведение проходит под бдительным контролем ФНС России.

«Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. В том числе, заработанные с продажи лотерейных билетов деньги направляются на развитие спорта и финансирование значимых объектов и мероприятий. Таким образом гослотереи вносят соразмерный вклад в улучшение жизни россиян

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