Кто и зачем пытался напасть на Эммануэля Макрона в ходе визита в Нидерланды?

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Охранники оттащили от Макрона пытавшихся совершить нападение мужчин

Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru

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Президент Франции постели страну впервые за последние 23 года.

Французский лидер впервые за 23 года посетил Нидерланды. Во время деловой поездки Эммануэль Макрон трижды мог подвергнуться нападению, но каждый раз его спасала охрана.

Во время визита в университет Амстердама к политику пытался прорваться протестующий, который пел гимн движения «желтых жилетов» и требовал отменить план повышения пенсионного возраста. Охрана повалила нарушителя порядка на землю, Макрон даже не повернул головы — сделал вид, что ничего не произошло.

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