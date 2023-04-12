Опять влюбился: 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова к молодой пассии

Новую жизнь пожилой артист начнет в роскошной квартире в самом центре Москвы.

Отец народного артиста РФ Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос Киркоров меняет место жительство из-за новой возлюбленной. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на источники в окружении звездного семейства.

Отмечается, что со второй супругой Людмилой Смирновой Киркоров-старший долгое время жил под Великим Новгородом, занимался фермерством. Но когда появились внуки, перебрался поближе к ним в Москву.

Теперь в связи с переменами в личной жизни, говорят друзья Бедроса Филипповича, он покидает шикарный особняк сына и переезжает в самый центр — в квартиру на Таганке. В этом сталинском доме он вырастил сына, будущего короля российской эстрады. Тогда семье принадлежали только три комнаты. Позже Филипп Киркоров купил соседние квартиры и разрушил между ними стены.

Однако затем жилище площадью 260 квадратных метров опустело. Музыкант использовал его как хранилище для своих сценических нарядов, его отец иногда останавливался на втором этаже. А теперь, вероятно, планирует поселиться надолго. По слухам, Бедрос Филиппович потерял голову от молодой красавицы и намерен развестись со Смирновой после 26 совместных лет.

Источники издания заявляют, что во избежание скандала Киркоров-старший решил съехать от сына. Якобы боится осуждения со стороны наследника, да и в его особняк новую пассию приводить неудобно. Поговаривают, что пожилой артист влюбился в медсестру. В его возрасте, пожалуй, идеальный выбор. Девушке 26 лет — столько же, сколько второму браку Бедроса Филипповича.

Ранее, писал 5-tv.ru, Киркоров-старший вышел в свет с молодой возлюбленной и попал в объективы фотокамер.