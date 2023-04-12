Ей 26 лет?! Фото отца Киркорова с предполагаемой любовницей показали в сети

Пользователи интернета подозревают, что развод знаменитости с нынешней супругой не за горами. Сын Бедроса Киркорова не рад переменам в личной жизни папы.

Музыкант Бедрос Киркоров, еще недавно вернувшийся из больницы, заинтриговал поклонников возможными переменами в личной жизни. Как утверждает издание dni.ru, на это указывает попавший в сети снимок, где артист позирует вместе с 26-летней девушкой.

В материале отмечается, что таинственная дама — это та самая медсестра, которая заботилась о звезде во время продолжительной болезни. И есть предположения, что дружеские отношения между 91-летним певцом и девушкой переросли в нечто большее. Причем речь теперь, вероятно, даже идет о разводе. Эта тема, в частности, одна из самых обсуждаемых сегодня в интернет-пространстве.

Шокирующую новость при этом уже успел прокомментировать и сам Филипп Киркоров. Он назвал новую избранницу отца красивой женщиной и отметил, что уважает выбор отца. Кроме того, Киркоров рад, что рядом с родителем будет человек, который о нем позаботится.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно», — сказал ранее поп-король.

Между тем супруга Бедроса Филипповича, Людмила Смирнова, как оказалось, не в курсе происходящего. Более того, она призналась, что отец поп-короля с ней сейчас не разговаривает.

«Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!» — цитирует женщину издание.

Киркоров-старший впервые вышел в свет после госпитализации и длительного выздоровления. Еще в 2022 году он жаловался на здоровье, после чего сын уговорил его установить кардиостимулятор. Позднее стало известно, что у артиста начались новые проблемы с сердцем. В итоге в конце года он попал в шоковый зал для дренажа воды из легких.

А в начале января Бедроса Киркорова госпитализировали с бронхитом и затрудненным дыханием. Сначала его положили в отделение реанимации, позже перевели в кардиологию. За время лечения медикам удалось стабилизировать давление пациента и снизить одышку.

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