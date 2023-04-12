Ей 26 лет?! Фото отца Киркорова с предполагаемой любовницей показали в сети

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 53

Фото отца Киркорова с предполагаемой любовницей показали в сети

Ей 26 лет?! Фото отца Киркорова с предполагаемой любовницей показали в сети

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Пользователи интернета подозревают, что развод знаменитости с нынешней супругой не за горами. Сын Бедроса Киркорова не рад переменам в личной жизни папы.

Музыкант Бедрос Киркоров, еще недавно вернувшийся из больницы, заинтриговал поклонников возможными переменами в личной жизни. Как утверждает издание dni.ru, на это указывает попавший в сети снимок, где артист позирует вместе с 26-летней девушкой.

В материале отмечается, что таинственная дама — это та самая медсестра, которая заботилась о звезде во время продолжительной болезни. И есть предположения, что дружеские отношения между 91-летним певцом и девушкой переросли в нечто большее. Причем речь теперь, вероятно, даже идет о разводе. Эта тема, в частности, одна из самых обсуждаемых сегодня в интернет-пространстве.

Шокирующую новость при этом уже успел прокомментировать и сам Филипп Киркоров. Он назвал новую избранницу отца красивой женщиной и отметил, что уважает выбор отца. Кроме того, Киркоров рад, что рядом с родителем будет человек, который о нем позаботится.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно», — сказал ранее поп-король.

Между тем супруга Бедроса Филипповича, Людмила Смирнова, как оказалось, не в курсе происходящего. Более того, она призналась, что отец поп-короля с ней сейчас не разговаривает.

«Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!» — цитирует женщину издание.

Киркоров-старший впервые вышел в свет после госпитализации и длительного выздоровления. Еще в 2022 году он жаловался на здоровье, после чего сын уговорил его установить кардиостимулятор. Позднее стало известно, что у артиста начались новые проблемы с сердцем. В итоге в конце года он попал в шоковый зал для дренажа воды из легких.

А в начале января Бедроса Киркорова госпитализировали с бронхитом и затрудненным дыханием. Сначала его положили в отделение реанимации, позже перевели в кардиологию. За время лечения медикам удалось стабилизировать давление пациента и снизить одышку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие мужчины больше не во вкусе 59-летней Лолиты.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

18:38
Агрессивный москвич избил и изнасиловал бывшую девушку
18:29
Названа предварительная причина смерти Эдуарда Багирова
18:24
Ей 26 лет?! Фото отца Киркорова с предполагаемой любовницей показали в сети
18:18
Писатель Эдуард Багиров умер на 48-м году жизни
18:09
Ни минуты передышки: военкор показал обстановку на кременном направлении
17:54
«Вам будет трудно»: каких советских актрис считали некрасивыми для кино?

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Генпрокуратуру призвали проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео