Бывший муж актрисы Настасьи Самбурской тайно женился и стал отцом

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 82

Знаменитости долгое время скрывали свои отношения, но в этот раз завеса тайны приоткрылась.

Бывший муж актрисы Настасьи Самбурской тайно женился и стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер Кирилл Дыцевич — бывший муж актрисы Настасьи Самбурской — тайно женился и стал отцом. Семейное фото опубликовано в одной из фангрупп артиста.

Дыцевич и Самбурская пробыли в браке совсем небольшой срок — два месяца. Разводу предшествовал серьезный скандал, когда мужчина назвал избранницу падшей женщиной и, как утверждала сама артистка, поднял на нее руку. Тогда на брюнета обрушился шквал критики, после чего он стал скрывать личную жизнь от публики.

Однако всплывший в сети снимок показал, что у 30-летнего Дыцевича родился ребенок. Наследника ему подарила коллега по цеху Кристина Вайнас — с ней мужчина тайно расписался в прошлом году. Отмечается, что мальчику дали необычное имя — Марсель.

«Мы от всей души поздравляем молодых родителей, желаем Марселю расти здоровым, крепким и счастливым малышом, а Кириллу и Кристине наслаждаться новым этапом в жизни, чтобы все так и продолжалось легко и в радости», — поздравил молодых администратор фангруппы во ВКонтакте.

Женитьба Дыцевича разбила сердца некоторых из его поклонницЖенитьба Дыцевича разбила сердца некоторых из его поклонниц. Фото: Instagram* / dytsevichkiryl

Поклонники оставили множество теплых комментариев под публикацией. Люди желали счастья и благополучия в семейной жизни. Однако среди поздравляющих были и те, кто крайне удивился резким переменам в жизни артиста. Новость о появлении жены и ребенка прозвучала как гром среди ясного неба для нескольких девушек. Неужели их сердца разбиты?

«Вот это да! Я и пропустила, что Кирилл женился»;

«Офигеть, я в шоке. Он был женат, к тому же и жена беременна. Сколько я спала?» — написали фанатки.

Несмотря на удивление, поклонники уверены, что в этот раз у актера удастся построить крепкую семью. Однако почему этого не получилось с Настасьей? Может, дело в самой актрисе? Ранее 5-tv.ru сообщал, что нумеролог нашла причину неудавшегося брака Самбурской.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

Последние новости

10:02
ФСБ установила соучастника убийства Владлена Татарского
9:59
На широкую ногу: заворовавшаяся Украина потребовала от Запада новой помощи
9:45
Ключевой вопрос: изготовить дубликат ключа для иномарки стало проблематично
9:32
Проливные дожди вызвали наводнения в Саудовской Аравии
9:18
Бывший муж актрисы Настасьи Самбурской тайно женился и стал отцом
9:04
«Безысходность»: военный эксперт объяснил, как ВСУ лишились противотанковых комплексов

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
«Выгодная фигура»: политолог оценил планы США по ликвидации Зеленского
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео