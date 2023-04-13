Актер Кирилл Дыцевич — бывший муж актрисы Настасьи Самбурской — тайно женился и стал отцом. Семейное фото опубликовано в одной из фангрупп артиста.

Дыцевич и Самбурская пробыли в браке совсем небольшой срок — два месяца. Разводу предшествовал серьезный скандал, когда мужчина назвал избранницу падшей женщиной и, как утверждала сама артистка, поднял на нее руку. Тогда на брюнета обрушился шквал критики, после чего он стал скрывать личную жизнь от публики.

Однако всплывший в сети снимок показал, что у 30-летнего Дыцевича родился ребенок. Наследника ему подарила коллега по цеху Кристина Вайнас — с ней мужчина тайно расписался в прошлом году. Отмечается, что мальчику дали необычное имя — Марсель.

«Мы от всей души поздравляем молодых родителей, желаем Марселю расти здоровым, крепким и счастливым малышом, а Кириллу и Кристине наслаждаться новым этапом в жизни, чтобы все так и продолжалось легко и в радости», — поздравил молодых администратор фангруппы во ВКонтакте.

Женитьба Дыцевича разбила сердца некоторых из его поклонниц. Фото: Instagram* / dytsevichkiryl

Поклонники оставили множество теплых комментариев под публикацией. Люди желали счастья и благополучия в семейной жизни. Однако среди поздравляющих были и те, кто крайне удивился резким переменам в жизни артиста. Новость о появлении жены и ребенка прозвучала как гром среди ясного неба для нескольких девушек. Неужели их сердца разбиты?

«Вот это да! Я и пропустила, что Кирилл женился»;

«Офигеть, я в шоке. Он был женат, к тому же и жена беременна. Сколько я спала?» — написали фанатки.

Несмотря на удивление, поклонники уверены, что в этот раз у актера удастся построить крепкую семью. Однако почему этого не получилось с Настасьей? Может, дело в самой актрисе? Ранее 5-tv.ru сообщал, что нумеролог нашла причину неудавшегося брака Самбурской.

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