Стал известен один из наиболее вероятных сценариев развития украинского конфликта, по версии американцев.

Переговоры между Россией и Украиной в этом году вряд ли состоятся. Такое мнение бытует в разведывательном управлении министерства обороны (РУМО) США, передает газета The Washington Post. Известно, что информация просочилась вместе с утечкой засекреченных данных Пентагона.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях», — приводит издание текст документа, который якобы имеет в себе оценки РУМО.

В газете отмечается, что российская и украинская стороны будут отказываться от диалога в 2023 году, а боевые действия продолжатся как в этом, так и в следующем годах. В том числе в разведывательном управлении построили один из наиболее вероятных сценариев конфликта: отсутствие ведущего преимущества у государств. Киевский режим и дальше будет мобилизовать граждан.

Сообщается, что один из чиновников США заявил, что решение о начале переговоров с Россией должен принимать сам украинский лидер Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу объяснил, что диалог между Москвой и Киевом может быть на основе учета российских интересов. В том числе РФ никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Незалежной, которая на законодательном уровне запретила их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров по Украине.