В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Американская разведка сочла маловероятными мирные переговоры РФ и Украины в 2023 году

В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Стал известен один из наиболее вероятных сценариев развития украинского конфликта, по версии американцев.

Переговоры между Россией и Украиной в этом году вряд ли состоятся. Такое мнение бытует в разведывательном управлении министерства обороны (РУМО) США, передает газета The Washington Post. Известно, что информация просочилась вместе с утечкой засекреченных данных Пентагона.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях», — приводит издание текст документа, который якобы имеет в себе оценки РУМО.

В газете отмечается, что российская и украинская стороны будут отказываться от диалога в 2023 году, а боевые действия продолжатся как в этом, так и в следующем годах. В том числе в разведывательном управлении построили один из наиболее вероятных сценариев конфликта: отсутствие ведущего преимущества у государств. Киевский режим и дальше будет мобилизовать граждан.

Сообщается, что один из чиновников США заявил, что решение о начале переговоров с Россией должен принимать сам украинский лидер Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу объяснил, что диалог между Москвой и Киевом может быть на основе учета российских интересов. В том числе РФ никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Незалежной, которая на законодательном уровне запретила их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров по Украине.

Тема:
Спецоперация
13 апр
ВС России уничтожили позиции ВСУ под Донецком с помощью термитных снарядов
13 апр
На широкую ногу: заворовавшаяся Украина потребовала от Запада новой помощи
13 апр
«Безысходность»: военный эксперт объяснил, как ВСУ лишились противотанковых комплексов
13 апр
Военкор показала, как диверсантов ВСУ утюжат под Херсоном из самоходок «Нона»
13 апр
«Выгодная фигура»: политолог оценил планы США по ликвидации Зеленского
13 апр
Военкор показал, как разведчики и артиллерия уничтожают диверсантов ВСУ под Кременной
13 апр
Танкам виза не нужна! Лучшее видео из зоны СВО за день
12 апр
Военкор Коц раскрыл местонахождение угрожающего ДНР оружия Украины
12 апр
Захарова предрекла Одессе будущее, руководствуясь цитатой Утесова
12 апр
Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска
+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

Последние новости

11:27
Более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе на Алтае
11:15
Apple отказалась от российских металлов для производства продукции
11:01
Когда Путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином?
11:00
В честь Пасхи пройдет благотворительный тираж «Русского лото»
10:47
В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году
10:34
Французское посольство в Москве получило посылку с костями: кому и зачем

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео