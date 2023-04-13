Шуфутинский сообщил о травмах: «На льду разбился. Такой неуклюжий»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 262

Артист делает все возможное, чтобы снова встать в строй после серьезной травмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда русского шансона Михаил Шуфутинский «разбился» на льду и теперь пытается восстановиться после серьезной травмы. Об этом знаменитость рассказал в эксклюзивном интервью для МИЦ «Известия».

«Я — большой мастер падения, я летал с лестницы, ломал ноги, делал все что угодно. Я недавно совсем на льду разбился — такой я вот неуклюжий…» — поделился музыкант.

Сейчас, по его словам, он делает все, чтобы полностью поправить здоровье. В частности, артист часто посещает бассейн и тратит на тренировку не менее 40 минут. При этом сетует на то, что не может посвятить плаванию три часа в день. Кроме того, добавляет он, нужно добавить физические упражнения, но и на это далеко не всегда находится свободное время. Даже после травмы график артиста расписан по минутам.

«Когда ты прилетаешь в 06:00 и сходишь с самолета, едешь домой — скорей бы добраться, тебе уже ни о чем не хочется думать. Но я стараюсь. <…> Я делаю все для того, чтобы встать в строй снова и как бы получать радость от того, что я делаю. Это и есть движущий такой момент, как говорится, самый основной тонус», — добавил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем секрет долголетия Михаила Шуфутинского.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

Последние новости

14:28
Мужчина получил ожоги при пожаре в магазине моторных масел на рынке Геленджика
14:14
В Совфеде ответили на призыв Кулебы превратить Черное море в «море НАТО»
13:59
Подросток открыл стрельбу из пластмассового пистолета в школе Петербурга
13:49
В ДНР сообщили о почти полной блокировке группировки ВСУ под Артемовском
13:41
«Делаю разные»: солистка «Тутси» Ортман поделилась секретом омоложения
13:33
Зеленский «продал» сотни тысяч украинских детей через Amazon

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео