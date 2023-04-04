Шуфутинский раскрыл секрет своего творческого долголетия

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В этом заслуга не только самого исполнителя, но и его аудитории.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Михаил Шуфутинский рассказал секреты творческого долголетия в пресс-центре «Известий». В апреле у шансонье, благодаря которому 3 сентября стало чуть ли не национальным праздником, юбилей. Ему исполнится 75 лет. Он бодрый, подтянутый и в отличной творческой форме.

В день рождения Шуфутинский перевернет календарь еще на год — на сцене. Даст большой концерт в Санкт-Петербурге. По словам исполнителя, возраст он совершенно не чувствует. И все это благодаря любви его слушателя.

«Аудитория моя взрослеет, но не стареет. Потому что я иногда удивляюсь, на сцену выходят дети. С цветами выходят, мальчик и девочка в каком-то городе. Девочка может плюшевого мишку принести. Я говорю: Ребят, песенка-то совсем недетская была». А они говорят: «У нас папа с мамой любят, и мы то же любим», — рассказал он.

На пресс-конференции Михаил Шуфутинский много говорил о любви. Ведь именно о любви к женщинам практически все его песни.

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