Шуфутинский раскрыл секрет своего творческого долголетия

Михаил Шуфутинский рассказал секреты творческого долголетия в пресс-центре «Известий». В апреле у шансонье, благодаря которому 3 сентября стало чуть ли не национальным праздником, юбилей. Ему исполнится 75 лет. Он бодрый, подтянутый и в отличной творческой форме.

В день рождения Шуфутинский перевернет календарь еще на год — на сцене. Даст большой концерт в Санкт-Петербурге. По словам исполнителя, возраст он совершенно не чувствует. И все это благодаря любви его слушателя.

«Аудитория моя взрослеет, но не стареет. Потому что я иногда удивляюсь, на сцену выходят дети. С цветами выходят, мальчик и девочка в каком-то городе. Девочка может плюшевого мишку принести. Я говорю: Ребят, песенка-то совсем недетская была». А они говорят: «У нас папа с мамой любят, и мы то же любим», — рассказал он.

На пресс-конференции Михаил Шуфутинский много говорил о любви. Ведь именно о любви к женщинам практически все его песни.