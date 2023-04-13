Лавров встретился с главами МИД Пакистана, Китая и Ирана

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 36

Российский дипломат проводит множество встреч в Самарканде. Какие темы на повестке?

Лавров встретился с главами МИД Пакистана, Китая и Ирана

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Самарканд, чтобы обсудить вопросы, связанные с ситуацией вокруг Афганистана. Помимо российской делегации в мероприятии участвуют представители Китая, Ирана и Пакистана. Министерская встреча стран-соседей проходит в эти минуты. Ожидается, что особое внимание уделят проблемам безопасности, в частности, мерам по борьбе с распространением терроризма и наркотрафика.

Кроме того, министры иностранных дел обсудят возможности для улучшения гуманитарной обстановки в Афганистане, а также восстановления экономической сферы. В том числе за счет реализации инфраструктурных проектов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел целую серию встреч с представителями делегаций в рамках конференции стран-соседей Афганистана. В частности, он провел переговоры с главой МИД Узбекистана. А ранее Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Китая устойчивые отношения между Москвой и Пекином, а также углубление сотрудничества между странами.

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