Это провокация? Почему США не дают аккредитацию главе МИД РФ Лаврову

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США не дают аккредитацию главе МИД РФ Лаврову

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

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У дипломата намечено участие в ряде мероприятий ООН. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прояснил ситуацию.

США до сих пор не согласовали прибытие российской делегации на мероприятие ООН. Об этом сообщил посол России Анатолий Антонов.

Вашингтон не одобрил визы российским представителям и не дал разрешение прибытие самолета главы МИД Сергея Лаврова. Посол подчеркнул, что официальный запрос отправили еще в конце марта, но ответа так и не получили.

Тем временем до события остаются считанные дни.

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