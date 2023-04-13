Нет спасения? Врач назвал главную опасность нового птичьего гриппа H3N8

Эксперт назвал условия, при которых может случиться эпидемия.

Иммунитетом к новому вирусу гриппа H3N8 не обладает ни один человек в мире — потому никакая вакцина заболевшего не спасет. Об этом предупредил вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Иммунитета к H3N8 у людей нет вообще никакого. Поэтому тут никакие вакцины и истории болезни другими формами гриппа не помогут», — заявил эксперт в интервью изданию Газета.ру.

Он отметил, что вирусы способны передаваться от одного вида к другому, и человек в данном случае — не исключение. Но заразиться, к счастью, птичьим гриппом не так легко и просто — произойти это может в специфической среде, пояснил врач.

Во-первых, такая вероятность есть, если человек получает большую порцию вируса. Во-вторых, — при контакте с домашним животным. В случае с H3N8 — это лошади, птицы и собаки, которые им заболевают.

«Обычно дикая заражает домашнюю птицу, а она уже хозяина-человека», — пояснил Волчков.

Однако, как показывает практика, исключения все же имеются: в Китае женщина заразилась H3N8 именно от дикой птицы, и спасти ее не смогли. Пока эта история не поддается никакому объяснению со стороны ученого сообщества.

Вирусолог уверен, что даже после такого прецедента делать выводы о возможной эпидемии — преждевременно. О фактах передачи вируса от человека человеку пока еще ничего неизвестно.

«Главный вопрос заключается в том, сколько мутаций нужно пережить вирусу, чтобы передаваться от человека к человеку. В среднем для этого необходимо, как минимум, от пяти до восьми ключевых мутаций», — отметил он.

При этом не исключил, что все эти мутации могут прийтись на одного человека. Не исключено, что как раз это самое и произошло с китаянкой, если она имела иммунодефицит, предположил вирусолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выявили первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19.