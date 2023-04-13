Брижит Макрон старше мужа на 24 года, у нее есть трое детей от экс-супруга и она была учительницей будущего президента. Что еще известно о первой леди Франции?

Первой леди Франции исполняется 70 лет. Что известно о верной соратнице Эммануэля Макрона?

Брижит Тронье родилась 13 апреля 1953 года в небольшом городке Амьен на севере Франции в семье известного шоколатье Жана Тронье. Его кондитерская фабрика, основанная в 1872 году, славится своим печеньем. Этот бизнес по сей день приносит семье большой доход.

Президент Франции Эммануэль Макрон влюбился в Брижит, когда ему было всего 15 лет. Леди старше избранника на 24 года — первый неожиданный факт о леди Франции. Второй — она была школьной учительницей возлюбленного.

В юности Брижит не захотела руководить бизнесом отца и стала педагогом французского языка и латыни. В 1993 году 39-летняя женщина преподавала театральный кружок в частной школе La providence в родном Амьене, там в нее и влюбился 15-летний школьник Эммануэль Макрон. Еще один интересный факт, в школе с Макроном обучалась дочь Тронье. Будущий президент признался в чувствах к учительнице в конце учебного года. Тогда пара не смогла быть вместе, но общение не прекратилось.

К этому времени у Тронье было уже трое детей от первого брака. В 1974 году, когда ей был 21 год, она вышла замуж за банкира Андрэ Луи Озьера. В браке у них родились: сын Себастьян и дочери — Лоренс и Тиффани.

Сейчас Брижит — бабушка. Наследники осчастливили ее семью внуками, с которыми Эммануэль Макрон любит проводить время, как с родными детьми. Собственных детей президент Франции не хочет.

Важно отметить, что после того, как Макрон стал президентом Франции, жена активно принимает участие в политической деятельности мужа, она помогает ему составлять речи для выступлений.

В социальных сетях есть теории о том, что жена Макрона на самом деле мужчина. Пользователи обвиняли Тронье в трансгендерстве. Это было связано с тем, что у женщины грубые черты лица. Однако Брижит сделала заявление и опровергла слухи о смене пола.

Мадам Макрон следит за модой, она очень любит брендовые вещи. Интересный факт — женщина является большой поклонницей двух крупнейших французских модных Домов, вещи от которых часто можно увидеть на фигуре леди.

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