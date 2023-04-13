Страстная пятница: можно печь ли печь куличи в этот день?

|
Полина Долгова
Полина Долгова 329

РПЦ не видит ничего плохого в том, чтобы испечь куличи в Страстную пятницу

Страстная пятница: можно печь ли печь куличи в этот день?

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Большинство церковнослужителей не видят в этом чего-то плохого. Однако в Страстную пятницу существует немало жестких запретов, которых следует придерживаться.

Приближается праздник Пасхи, хозяйки во всю готовятся к православному празднику, поэтому на кон встает вопрос — когда лучше всего печь куличи, и можно ли этим заниматься в Страстную пятницу. Ответы на эти вопросы дали церковнослужители, которые рассказали, что можно делать, а что нет. Об этом сообщает издание RSUTE.

Разрешено ли печь куличи и красить яйца в Страстную пятницу

Однозначного ответа на этот вопрос — нет. Однако большинство церковнослужителей не видят в этом чего-то плохого. Поэтому печь пасхи можно в любое удобное для хозяйки время. У церкви нет каких-то запретов на этот счет. Самое важное, чтобы приготовление куличей не мешало посещению церковной службы.

Отмечается, что хлеб и хлебобулочные изделия, которые были испечены на Страстную пятницу, будут долго оставаться свежими и вкусными. Кстати говоря, они весьма полезны. Пасхальные куличи, испеченные на Страстную пятницу, станут оберегом для дома от всех бедствий. Перед началом готовки — важно не забыть прочесть молитву «Отче наш» и попросить у Господа благословления на приготовление.

Есть люди, которые следуют мнению, что печь куличи в Страстную пятницу нельзя, поскольку это день скорби и печали, по предписанию — самый строгий период поста. В этот день запрещено есть какую-либо еду, не то, что даже ее готовить. Однако каждый человек вправе сам решать, как ему поступать в той или иной ситуации.

Что касается покраски яиц, то этим лучше всего заниматься в Чистый четверг. Если человек по каким-то причинам не успел этого сделать, то лучше этим заняться в Страстную пятницу. Однако следует завершить обряд до начала вечерней службы.

Какие есть традиции и запреты, связанные со Страстной пятницей

Со Страстной пятницей ассоциируются немало жестких запретов, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь на себя и свою семью бед. Основные из них:

  • хлеб нельзя резать ножом, только руками;
  • нельзя заниматься делами по дому, убираться;
  • нельзя принимать еду до тех пор, пока не вынесут Плащаницу;
  • запрещено пить;
  • ни в коем случае нельзя веселиться и радоваться в этот день;
  • под запретом работы в саду.

Читайте также

Светлое Христово Воскресение: что нужно обязательно сделать на Пасху — 2023

В древние времена считалось, что мыться запрещено в Страстную пятницу. Все мысли должны быть сконцентрированы на духовных аспектах. Однако в настоящее время священники отрицают эту информацию. Они говорят, что мыться в Страстную пятницу не только можно, но и нужно.

Хоть у Страстной пятницы много запретов, в этот день можно совершить действия, которые благоприятно могут повлиять на жизнь. Например, необходимо вынести из церкви 12 свежих свечей и зажечь их дома, чтобы они полностью прогорели. Также в этот день кормящим мама рекомендуется отлучать детей от груди. Считается, что этот процесс пройдет легко, и ребенок вырастит здоровым.

Также в этот день можно освятить драгоценность в церкви. Есть поверье, что этот предмет станет хорошим талисманом и будет оберегать от различных невзгод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно делать и как готовиться к Пасхе.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

Последние новости

20:47
Грозная «Нона» на страже: каким оружием армия России пугает украинских диверсантов
20:34
Премьер Польши не понял заявления Макрона о важности снижения зависимости ЕС от США
20:23
ФНС представила перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
20:12
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
20:07
Страстная пятница: можно печь ли печь куличи в этот день?
19:59
«Уже 15 лет не занимаюсь сексом»: Киркоров раскрыл подробности интимной жизни

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Брижит Макрон — 70 лет: неожиданные факты о жене президента Франции
Владимир Машков сказал, каким людям нечего делать в актерской профессии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео