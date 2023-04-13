Страстная пятница: можно печь ли печь куличи в этот день?

Большинство церковнослужителей не видят в этом чего-то плохого. Однако в Страстную пятницу существует немало жестких запретов, которых следует придерживаться.

Приближается праздник Пасхи, хозяйки во всю готовятся к православному празднику, поэтому на кон встает вопрос — когда лучше всего печь куличи, и можно ли этим заниматься в Страстную пятницу. Ответы на эти вопросы дали церковнослужители, которые рассказали, что можно делать, а что нет. Об этом сообщает издание RSUTE.

Разрешено ли печь куличи и красить яйца в Страстную пятницу

Однозначного ответа на этот вопрос — нет. Однако большинство церковнослужителей не видят в этом чего-то плохого. Поэтому печь пасхи можно в любое удобное для хозяйки время. У церкви нет каких-то запретов на этот счет. Самое важное, чтобы приготовление куличей не мешало посещению церковной службы.

Отмечается, что хлеб и хлебобулочные изделия, которые были испечены на Страстную пятницу, будут долго оставаться свежими и вкусными. Кстати говоря, они весьма полезны. Пасхальные куличи, испеченные на Страстную пятницу, станут оберегом для дома от всех бедствий. Перед началом готовки — важно не забыть прочесть молитву «Отче наш» и попросить у Господа благословления на приготовление.

Есть люди, которые следуют мнению, что печь куличи в Страстную пятницу нельзя, поскольку это день скорби и печали, по предписанию — самый строгий период поста. В этот день запрещено есть какую-либо еду, не то, что даже ее готовить. Однако каждый человек вправе сам решать, как ему поступать в той или иной ситуации.

Что касается покраски яиц, то этим лучше всего заниматься в Чистый четверг. Если человек по каким-то причинам не успел этого сделать, то лучше этим заняться в Страстную пятницу. Однако следует завершить обряд до начала вечерней службы.

Какие есть традиции и запреты, связанные со Страстной пятницей

Со Страстной пятницей ассоциируются немало жестких запретов, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь на себя и свою семью бед. Основные из них:

хлеб нельзя резать ножом, только руками;

нельзя заниматься делами по дому, убираться;

нельзя принимать еду до тех пор, пока не вынесут Плащаницу;

запрещено пить;

ни в коем случае нельзя веселиться и радоваться в этот день;

под запретом работы в саду.

В древние времена считалось, что мыться запрещено в Страстную пятницу. Все мысли должны быть сконцентрированы на духовных аспектах. Однако в настоящее время священники отрицают эту информацию. Они говорят, что мыться в Страстную пятницу не только можно, но и нужно.

Хоть у Страстной пятницы много запретов, в этот день можно совершить действия, которые благоприятно могут повлиять на жизнь. Например, необходимо вынести из церкви 12 свежих свечей и зажечь их дома, чтобы они полностью прогорели. Также в этот день кормящим мама рекомендуется отлучать детей от груди. Считается, что этот процесс пройдет легко, и ребенок вырастит здоровым.

Также в этот день можно освятить драгоценность в церкви. Есть поверье, что этот предмет станет хорошим талисманом и будет оберегать от различных невзгод.

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