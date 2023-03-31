Пасха считается ключевым праздником для христиан. Воскресение Иисуса Христа — это центральное событие всей Священной истории. День Воскресения Господня часто называют Торжеством торжеств.

На какое число выпадает Пасха в 2023

Пасха в 2023-м выпадает на 16 апреля. Издревле она занимала особое место в календаре верующих людей. Священным праздником Пасха в России остается и по сей день. Каждый год тысячи россиян выстраиваются в Крестный ход, храмы заполняются православными в ожидании пасхального чуда.

Изначально христиане праздновали Пасху одновременно с иудеями (Песах 14-го дня месяца нисана) — 14 марта. В II веке стали очевидны разногласия внутри церкви, поскольку епископы руководствовались разными пасхалиями (система расчета даты Пасхи. — Прим. ред.). Такая неопределенность имела влияние и на обычных верующих. Празднуя Пасху в разные дни, христиане теряли ощущение религиозного единства.

Поэтому в 325 году на Никейском Соборе было принято решение отмечать Торжество торжеств в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего равноденствия, то есть уже после 21 марта. Однако через какое-то время Восток и Рим начали праздновать Пасху каждый по своим вычислениям и в разные дни. В результате католическая Пасха празднуется раньше иудейской или в один день с ней и может опережать православную в некоторые годы более чем на месяц.

История праздника Светлой Пасхи

Пасха — центральный праздник христианской религии — также именуется как Светлое воскресение. Название последнего для недели непосредственно связано с евангельскими событиями — чудесное воскрешение Иисуса Христа из мертвых произошло на седьмые сутки после торжественного въезда в Иерусалим.

Согласно Евангелию, тело умершего Иисуса сняли с креста в пятницу вечером и погребли в пещере. В воскресенье к гробу пришли жены-мироносицы — Мария, мать апостола Иакова, и Мария Магдалена. Однако камень, закрывавший вход в пещеру, был отвален, а внутри оказалось пусто.

На камне восседал ангел. Он передал женщинам благую весть, что Христос воскрес. Весть о чуде быстро облетела народ. Так, седьмой день недели стал днем Воскрешения Иисуса Христа и получил соответствующее название.

Почему на Пасху едят куличи и красят яйца

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

В православной традиции с Пасхой связан хлеб артос (всецелая просфора без изъятия частиц) цилиндрической формы с изображением креста. Он освящается в конце Пасхальной литургии и остается в храме до Светлой субботы. После — раздается прихожанам. Кулич — это подобие церковного артоса. Он тоже цилиндрической формы, но уже из другого теста и со всевозможными начинками и украшениями.

Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень — из-за твердой скорлупы оно выглядит мертвым, но в нем есть новая жизнь, которая вскоре выйдет из него. Традиция красить яйца на Пасху связана с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию. Святая пришла возвестить о чудесном воскресении Христа и протянула ему в подарок яйцо, на что правитель сказал: как яйцо не может из белого стать красным, так и мертвые не воскресают. После этого скорлупа тут же окрасилась в красный цвет. Выбор такого странного подарка объясняется тем, что девушка была бедна и решила принесли императору хотя бы что-то, чтобы не идти с пустыми руками.

Поэтому долгое время яйца красили на Пасху именно в красный цвет как символ пролитой крови Иисуса. На сегодняшний день допустимо выбирать любые оттенки для пасхальных яиц, кроме траурных и темных.

А вот обычай украшать пасхальные яйца узорами и иллюстрациями появился значительно позже. С течением времени возникали новые технологии и инструменты. Если в царскую эпоху пасхальные яйца в России красили с помощью луковой шелухи, то сегодня их покрывают специальной краской, рисуют узоры, украшают наклейками.

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Как правильно праздновать Пасху 2023

Пасха не зря считается днем очищения. Воскрешение Иисуса говорит о том, что он не скован законами земной жизни и присущими ей страстями. Его помыслы чисты, а душа — бессмертна. Пасха — это день, когда нужно совершать хорошие поступки, не допуская злословия на языке и черных мыслей в голове.

Праздновать Пасху начинают еще вечером накануне — верующие идут в храм на пасхальную службу. Ее главное отличие от других служб заключается в том, что все священные тексты не читаются, а поются. Как правило богослужение начинается в 12 часов ночи и длится около пяти часов.

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Утром положено помолиться, поприветствовать домочадцев традиционными фразами: «Христос Воскресе» — «Воистину Воскресе» и начать трапезу с освященных в церкви яиц, пасхи (паски) и кулича. Все они имеют особый смысл в праздник — яйца символизируют жизнь и кровь Иисуса, пасха — гроб Господень, кулич — тело его.

Выбрав яйцо, принято сыграть в пасхальную игру: два члена семьи по очереди бьют одним крашеным яйцом о другое, пытаясь сохранить целостность своей скорлупы и при этом разбить чужое. Существует и другая праздничная забава на Пасху: игроки катят пасхальные яйца по деревянным желобам, пытаясь своим укатившимся пасхальным снарядом задеть чужой. Победитель забирает себе яйцо соперника.

Главный православный праздник отмечают весело и с размахом. После многодневного поста верующие могут себе позволить не только скоромную пищу, но и развлечения. Хороводы, игры, песни, кулинарные мастер-классы, концерты и театральные представления — пасхальные гулянья длятся не один день.

Что нельзя делать на Пасху 2023

Злословить.

Ввязываться в ссоры.

Употреблять крепкие алкогольные напитки (только церковное красное вино в умеренном количестве).

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Давать взаймы.

Проливать кровь животных (в том числе охотиться и рыбачить).

Предаваться плотским страстям и излишествам.

Выбрасывать еду.

Посещать кладбище.

Что можно делать 16 апреля

Утром лучше умыться водой, в которой лежали золотые и серебряные украшения. Днем обязательно выстоять церковное богослужение.

За обедом можно есть все то, что было запрещено потреблять в пищу в Великий пост. Главное — не переедать. Все-таки это не праздник тела, а торжество души.

В Пасху нужно покаяться в прегрешениях и попросить прощения у того, кто мог обидеться. И, главное, простить тех, кто мог чем-то задеть вас.

Сделать подарки самым близким.

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Народные приметы на Пасху 2023

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Дождь на Пасху — к пасмурной весне.

Звуки стучащего по коре дерева дятла — к приходу достатка в дом.

Увидеть пасхальный рассвет предвещает наступление белой полосы в жизни.

Если в пасхальный день небо сотрясают раскаты грома — будет поздняя и теплая осень.

Пасхальные ритуалы

Девушкам, чтобы сохранить красоту, нужно окунуть в воду пасхальное яйцо, а потом этой же водой умыться.

Чтобы защитить себя от воздействия злых сил, нужно освятить свое серебряное кольцо в церкви. Сделать это необходимо в Страстную пятницу.

Именно на Пасхальной неделе русские девицы загадывали желание. Считалось, что оно непременно исполнится. Поможет этому теплая энергетика, которой пропитана вся Пасхальная неделя. Очень важно и самому прочувствовать дух праздника. Поблагодарить за то, что уже есть.

Празднование Светлого Воскресения не сводится исключительно к его материальной составляющей, вроде кулича или крашеных яиц. В основе праздника лежит светлое чувство и ощущение обновления, которое способен прочувствовать каждый, если отвлечется от мирской суеты и взглянет на пробуждающуюся от зимней спячки природу.

В России Пасха традиционно ассоциируется с пробуждением природы. Вместе с ней обновляется и человек. Все реже народ прячется от морозов дома и чаще выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.