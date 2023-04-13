Украинскому лидеру скоро придется взять назад свои обещания о победе.

Западные покровители киевского режима уже к концу года заставят президента Украины Владимира Зеленского пойти на невыгодное ему мирное соглашение с Россией. Об этом сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан написали в статье для сайта Foreign Affairs.

Эксперты считают, что серьезные человеческие и экономические потери, которые только продолжают расти, рано или поздно заставят задуматься о прекращении конфликта, а самый вероятный способ его завершить — мирные переговоры и принятие позиции России.

«Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине», — прокомментировали эксперты.

Специалисты уверены, что Зеленскому придется утихомирить свои амбиции и пойти на уступки. По их словам, ВСУ не смогут одержать победу над российской армией даже при помощи США и Европы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как Зеленский «продал» сотни тысяч украинских детей через Amazon.