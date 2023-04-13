Зеленский «продал» сотни тысяч украинских детей через Amazon

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 151

Захарова заявила о «продаже» Amazon сотни тысяч украинцев со стороны Зеленского

Зеленский «продал» сотни тысяч украинских детей через Amazon

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Теперь информация о гражданах Незалежной отправится прямиком на Запад.

Украинский лидер Владимир Зеленский готов «продать» граждан своего государства. Он подписал соглашение с американской корпорацией Amazon, которое предусматривает разрешение компании вывезти за пределы страны данные о сотнях тысяч украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Корпорация Amazon заключила с киевским режимом соглашение о том, что вся государственная информация Украины будет вывезена из страны и загружена в западные облачные хранилища», — написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что корпорация должна получить примерно десять петабайт информации о гражданах Украины, а это больше десяти миллионов гигабайт. Все это — персональные данные об украинцах, указанные в реестрах государства.

«Amazon пишет, что среди прочего теперь у него в распоряжении имеются данные сотен тысяч украинских детей, обучающихся по одной из дистанционных программ. Так что Зеленский продал граждан Украины еще и так», — сообщила дипломат.

К слову, ранее Захарова обвинила киевский режим в издевательстве над православием. По ее мнению, власти Украины вновь продемонстрировали равнодушие к народу и неготовность защищать их права. Благодаря Зеленскому в Незалежной происходит «насилие» веры, а западные союзники не хотят этого замечать. В том числе 5-tv.ru опубликовал, как Захарова осудила США за молчание по поводу ситуации с УПЦ.

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Зеленский «продал» сотни тысяч украинских детей через Amazon

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