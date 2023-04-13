В западных СМИ назвали виновника утечки секретных документов Пентагона

Виновник оказался главой онлайн-группировки, участники которой интересовались оружием, видеоиграми и не только.

За утечкой секретных документов США стоит группировка, лидером которой является один из разведчиков подразделения Военно-воздушных сил американской Нацгвардии. Об этом в своей статье сообщило издание The New York Times.

В материале указано, что 21-летний Джек Тейшейра возглавлял группу Thug Shaker Central, осуществлявшую свою деятельность в сети. В банде могло состоять от 20 до 30 человек. Они сформировали некий клуб по интересам, где обсуждали оружие, видеоигры и делились расистскими шутками.

Американская газета со ссылкой на источник заявила, что Трейшейра собираются допросить. По данным официальных лиц США, он может обладать полезной для следствия информацией.

Авторы добавили, что проверка показала совпадение снимков в социальных сетях Трейшейра со снимками «слитых» в интернет документов. Отмечается, он стает первым допрошенным по делу об утечке бумаг с пометкой «секретно».

Об утечке данных Пентагона стол известно 6 апреля. Около 100 документов оказались в открытом доступе. В файлах речь шла о военных действиях киевского режима, западной поддержке Украины, а также слабых местах ВСУ. Кроме того из них стало известно о слежке американских разведслужб за многими политиками мировой величены.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США планировали смерть лидеров нескольких государств, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.