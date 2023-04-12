В США планировали смерть лидеров нескольких государств, в том числе Зеленского

Стали известны подробности очередного утекшего в сеть секретного документа американской разведки.

В США на случай «непредвиденных обстоятельств» через год после начала украинского конфликта планировали смерть ряда лидеров государств, в том числе главы Незалежной Владимира Зеленского. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на очередной утекший в сеть секретный документ разведки США.

В публикации говорится, что документ описывает четыре сценария «дикой карты» (маловероятных, но крайне значимых событий — Прим. ред.) и то, как они могут повлиять на ход боевых действий на Украине. Гипотетические сценарии включают как эскалацию конфликта, так и его прекращение путем переговоров, а кроме того, смерть некоторых лидеров государств, в том числе Владимира Зеленского. Также в документе говорится, что украинский конфликт, скорее всего, станет затяжным.

Тем временем в Китае призвали Зеленского срочно пойти на мирные переговоры. Обозреватель издания South China Morning Post Дэниел Ковани заявил, что украинский лидер должен «проглотить свою гордость» и заключить мир, пока не утратил право голоса в окончательном исходе конфликта и его последствиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Крис Уиппл в своей книге написал о 12 попытках покушения на жизнь Зеленского.