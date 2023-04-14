Мощный пожар вспыхнул из-за сухой травы у АЗС в Подмосковье

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Площадь пожара из-за травы у трассы в Подольске составила 300 квадратных метров

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Огненное зарево наблюдали водители, ехавшие по трассе М-2 у Подольска.

Около федеральной трассы М-2 в Подольске произошел крупный пожар. Недалеко от жилых домов и АЗС загорелась сухая трава.

Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Ликвидация пожара заняла два часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина получил ожоги при пожаре в магазине моторных масел на рынке Геленджика.

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