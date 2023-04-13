Мужчина получил ожоги при пожаре в магазине моторных масел на рынке Геленджика

Эфирная новость 9

Что произошло на месте и что сейчас с пострадавшим?

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крупный пожар полыхает на авторынке в Геленджике. Очевидцы сообщают, что сначала услышали хлопок, а потом взметнулись языки пламени.

Сообщалось, что горит магазин моторных масел. Дымом затянуло целый район у подножия гор. На месте работают пожарные. Известно, есть один пострадавший, у него ожоги рук.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

Последние новости

14:28
Мужчина получил ожоги при пожаре в магазине моторных масел на рынке Геленджика
14:14
В Совфеде ответили на призыв Кулебы превратить Черное море в «море НАТО»
13:59
Подросток открыл стрельбу из пластмассового пистолета в школе Петербурга
13:49
В ДНР сообщили о почти полной блокировке группировки ВСУ под Артемовском
13:41
«Делаю разные»: солистка «Тутси» Ортман поделилась секретом омоложения
13:33
Зеленский «продал» сотни тысяч украинских детей через Amazon

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео