Мужчина получил ожоги при пожаре в магазине моторных масел на рынке Геленджика
Что произошло на месте и что сейчас с пострадавшим?
Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru
Крупный пожар полыхает на авторынке в Геленджике. Очевидцы сообщают, что сначала услышали хлопок, а потом взметнулись языки пламени.
Сообщалось, что горит магазин моторных масел. Дымом затянуло целый район у подножия гор. На месте работают пожарные. Известно, есть один пострадавший, у него ожоги рук.
Читайте также
+16° 761 мм рт. ст.
31%
31%
82.09
-0.09 89.76
0.03
-0.09 89.76
0.03
Нашли ошибку?