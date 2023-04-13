Мужчина получил ожоги при пожаре в магазине моторных масел на рынке Геленджика

Крупный пожар полыхает на авторынке в Геленджике. Очевидцы сообщают, что сначала услышали хлопок, а потом взметнулись языки пламени.

Сообщалось, что горит магазин моторных масел. Дымом затянуло целый район у подножия гор. На месте работают пожарные. Известно, есть один пострадавший, у него ожоги рук.