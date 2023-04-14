«У меня все бурлит»: Басков впервые за долгое время рассказал о личной жизни

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Певец Николай Басков признался в новом романе

«У меня все бурлит»: Басков впервые за долгое время рассказал о личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист долгие годы считался завидным женихом. Неужели теперь он сменил статус и стал семейным человеком?

Певец Николай Басков, который предпочитает скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз, впервые за долгое время рассказал о своей личной жизни. На одном из концертов артист рассекретил новый роман.

«У меня все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек», — заявил знаменитость Teleprogramma.pro.

Конкретно артист не подтвердил новые отношения, но и открещиваться не стал. Возможно, Басков пока не готов всему миру рассказывать о вспыхнувших чувствах, да и спугнуть возлюбленную не хочет.

К слову, известно, что артист был женат лишь раз. В 2001-м он связал себя узами брака со Светланой Шпигель. А в 2006 году у пары родился сын Бронислав, который стал носить двойную фамилию Басков-Шпигель. Спустя непродолжительное время отношения супругов дали трещину и в результате закончились разводом. Вокруг ситуации ходило немало слухов, но Басков и Шпигель предпочли не делать достоянием общественности все детали краха в семье.

После развода, который состоялся в мае 2008 года, бывшие муж и жена не сумели наладить отношения даже ради общего ребенка. Позднее певец сетовал, что экс-супруга не разрешает ему общаться с ребенком. Шпигель в 2011 году вышла замуж во второй раз. В ЗАГС ее повел украинский бизнесмен Вячеслав Соболев. Через некоторое время бывшая жена Баскова родила новому мужу дочь Нину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько лет отец Филиппа Киркорова не занимается сексом.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

Последние новости

4:18
Страдающий от сахарного диабета Игорь Крутой резко похудел
4:10
Великая пятница 2023: запреты, традиции и приметы на 14 апреля
3:54
Мощный пожар вспыхнул из-за сухой травы у АЗС в Подмосковье
3:43
Почему рассада не выросла: названы шесть главных ошибок дачника
3:31
«У меня все бурлит»: Басков впервые за долгое время рассказал о личной жизни
3:15
Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
«Неестественный, весь в наколках»: что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой
Военкор показал «битву дронов» и последующий штурм рубежей ВСУ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео