«У меня все бурлит»: Басков впервые за долгое время рассказал о личной жизни

Артист долгие годы считался завидным женихом. Неужели теперь он сменил статус и стал семейным человеком?

Певец Николай Басков, который предпочитает скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз, впервые за долгое время рассказал о своей личной жизни. На одном из концертов артист рассекретил новый роман.

«У меня все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек», — заявил знаменитость Teleprogramma.pro.

Конкретно артист не подтвердил новые отношения, но и открещиваться не стал. Возможно, Басков пока не готов всему миру рассказывать о вспыхнувших чувствах, да и спугнуть возлюбленную не хочет.

К слову, известно, что артист был женат лишь раз. В 2001-м он связал себя узами брака со Светланой Шпигель. А в 2006 году у пары родился сын Бронислав, который стал носить двойную фамилию Басков-Шпигель. Спустя непродолжительное время отношения супругов дали трещину и в результате закончились разводом. Вокруг ситуации ходило немало слухов, но Басков и Шпигель предпочли не делать достоянием общественности все детали краха в семье.

После развода, который состоялся в мае 2008 года, бывшие муж и жена не сумели наладить отношения даже ради общего ребенка. Позднее певец сетовал, что экс-супруга не разрешает ему общаться с ребенком. Шпигель в 2011 году вышла замуж во второй раз. В ЗАГС ее повел украинский бизнесмен Вячеслав Соболев. Через некоторое время бывшая жена Баскова родила новому мужу дочь Нину.

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