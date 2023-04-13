«Уже 15 лет не занимаюсь сексом»: Киркоров раскрыл подробности интимной жизни

Личная жизнь 90-летнего певца бьет ключом. В чем секрет?

Народный артист РФ Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своем скором отцовстве. Появилась информация, якобы от эстрадного певца забеременела ухаживающая за ним молодая медсестра. Однако Киркоров-старший признался — долгие годы у него было интимных связей.

«Я уже 15 лет не занимаюсь сексом. Открыто говорю об этом, чтобы все поняли — медсестра беременна от своего любимого мужа», — сообщил он в эфире федерального канала.

Повод порадоваться за Бедроса Филипповича все же есть — в его жизни появилась новая возлюбленная. Его сын, певец Филипп Киркоров, признался, что очень рад за своего 90-летнего отца. По словам артиста, они с родителем уважают личную жизнь друг друга. Он также раскрыл, что его избранница очень красива.

Ранее 5-tv.ru писал, ради кого Бедрос Киркоров разводится со своей второй супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни.