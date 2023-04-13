«Уже 15 лет не занимаюсь сексом»: Киркоров раскрыл подробности интимной жизни

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

Бедрос Киркоров сообщил, что 15 лет не занимался сексом

«Уже 15 лет не занимаюсь сексом»: Киркоров раскрыл подробности интимной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Личная жизнь 90-летнего певца бьет ключом. В чем секрет?

Народный артист РФ Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своем скором отцовстве. Появилась информация, якобы от эстрадного певца забеременела ухаживающая за ним молодая медсестра. Однако Киркоров-старший признался — долгие годы у него было интимных связей. 

«Я уже 15 лет не занимаюсь сексом. Открыто говорю об этом, чтобы все поняли — медсестра беременна от своего любимого мужа», — сообщил он в эфире федерального канала.

Повод порадоваться за Бедроса Филипповича все же есть — в его жизни появилась новая возлюбленная. Его сын, певец Филипп Киркоров, признался, что очень рад за своего 90-летнего отца. По словам артиста, они с родителем уважают личную жизнь друг друга. Он также раскрыл, что его избранница очень красива.

Ранее 5-tv.ru писал, ради кого Бедрос Киркоров разводится со своей второй супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

Последние новости

20:47
Грозная «Нона» на страже: каким оружием армия России пугает украинских диверсантов
20:34
Премьер Польши не понял заявления Макрона о важности снижения зависимости ЕС от США
20:23
ФНС представила перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
20:12
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
20:07
Страстная пятница: можно печь ли печь куличи в этот день?
19:59
«Уже 15 лет не занимаюсь сексом»: Киркоров раскрыл подробности интимной жизни

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Брижит Макрон — 70 лет: неожиданные факты о жене президента Франции
Владимир Машков сказал, каким людям нечего делать в актерской профессии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео