Жизненно важная переправа в Якутск стала опасной для жителей

На некоторых участках дороги, через которую в город зимой доставляют продукты, автомобили уже скорее плывут, чем едут.

Ледовая переправа через реку Лена стала представлять серьезную опасность для жителей Якутска. Дорога, по которой зимой в город доставляют продукты и другие товары, стремительно тает. На некоторых участках автомобили не едут, а скорее плывут.

Чтобы избежать трагедии, власти сначала запретили выезжать на лед машинам, чей вес превышает 30 тонн. А вскоре и вовсе закроют движение через Лену по льду. Вместо автомобилей будут использовать суда на воздушных подушках.