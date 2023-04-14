Больше сотни мин в минуту! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45

Российские бойцы продолжают оттеснять все дальше от Донбасса украинских боевиков.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские войска продолжают выполнять ратный долг в рамках спецоперации по защите Донбасса. Каждый день они уничтожают опорные пункты и бронетехнику ВСУ, для чего активно задействуют артиллерию. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой русских пушек в одном видео.

Так, Минобороны РФ показало боевую работу расчета автоматического миномета «Василек». Он способен выпускать до 120 мин в минуту. Навести 82-миллиметровое орудие на огневые точки и позиции ВСУ удалось с помощью беспилотника.

Также в оборонном ведомстве показали, как военнослужащие ВДВ уничтожают опорные и наблюдательные пункты украинских националистов с помощью самоходок «Нона». 120-миллиметровые орудия также активно используются при штурме.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с «битвой дронов» и последующим штурмом рубежей ВСУ. Репортаж в зоне спецоперации снял военкор Денис Кулага.

Тема:
Спецоперация
14 апр
Военкор показал, как артиллерия вышибает ВСУ из районов под Авдеевкой
14 апр
Трещина в отношениях: Киев возмутило, что США ожидают провала контрнаступления
14 апр
В Сочи открылся форум «Новая философия воспитания»
14 апр
«Вырезаю глазки»: украинский хирург похвастался издевательствами над пленными
13 апр
Военкор показал «битву дронов» и последующий штурм рубежей ВСУ
13 апр
«Измена Родине»: кто заставит Зеленского сесть за стол переговоров с Россией
13 апр
ВДВ России заблокировали возможность отступления ВСУ из Артемовска
13 апр
МО РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием
13 апр
В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году
13 апр
ВС России уничтожили позиции ВСУ под Донецком с помощью термитных снарядов
+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

7:37
«Кто нас сглазил?» — певец Юлиан честно назвал причину развода с Анастасией
7:26
Военкор показал, как артиллерия вышибает ВСУ из районов под Авдеевкой
7:15
Рабочие начали обгонять IT-специалистов по востребованности и уровню зарплат
7:04
Один человек погиб при пожаре в аварийном доме в Астрахани
6:53
Порномодель чуть не погибла на пляже из-за съемки: «Как можно быть такой тупой?»
6:42
Дональда Трампа отпустили после семи часов допроса

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака
«Неестественный, весь в наколках»: что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео