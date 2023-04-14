Больше сотни мин в минуту! Лучшее видео из зоны СВО за день
Российские бойцы продолжают оттеснять все дальше от Донбасса украинских боевиков.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Российские войска продолжают выполнять ратный долг в рамках спецоперации по защите Донбасса. Каждый день они уничтожают опорные пункты и бронетехнику ВСУ, для чего активно задействуют артиллерию. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой русских пушек в одном видео.
Так, Минобороны РФ показало боевую работу расчета автоматического миномета «Василек». Он способен выпускать до 120 мин в минуту. Навести 82-миллиметровое орудие на огневые точки и позиции ВСУ удалось с помощью беспилотника.
Также в оборонном ведомстве показали, как военнослужащие ВДВ уничтожают опорные и наблюдательные пункты украинских националистов с помощью самоходок «Нона». 120-миллиметровые орудия также активно используются при штурме.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с «битвой дронов» и последующим штурмом рубежей ВСУ. Репортаж в зоне спецоперации снял военкор Денис Кулага.
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