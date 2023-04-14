«Кто нас сглазил?» — певец Юлиан честно назвал причину развода с Анастасией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Певец Юлиан заявил о сглазе, рассказывая о причине развода с Анастасией

«Кто нас сглазил?» — певец Юлиан честно назвал причину развода с Анастасией

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Для артиста брак с коллегой был первым. Он мечтал, что этот союз станет и последним. Но корабль любви вдруг столкнулся с бытовыми трудностями и тяжестью характеров.

Певец Юлиан раскрыл причины развода с коллегой Анастасией. Они поженились в 2019 году, но брак продержался чуть больше года. До похода в ЗАГС артисты были знакомы более 20 лет, но за эти годы не узнали друг друга достаточно хорошо.

«Кто нас сглазил? Я не знаю! Настя — человек непростой, она диктатор. Я тоже сложный. То, что мы не подходим друг другу, стало известно сразу. Это был ужас! Мы начали взрывать друг другу головы, и я понял, что не могу больше», — рассказал Юлиан в YouTube-шоу «PRОжизнь».

Кроме того, он жалеет, что сообщил о свадьбе публике. А также только в браке понял, что перепутал любовь с дружбой. По словам Юлиана, Анастасии нужен мужчина, который будет ее слушаться. Она якобы хочет семью, в которой будет матриархат. И даже предложение завести детей не спасло союз.

«Я предложил взять ребенка из детского дома, она сказала — нет. Как можно такое сказать? Сама не может родить, а тут любимый человек предлагает взять малыша. Для меня это было ударом», — добавил Юлиан.

После развода пара перестала общаться, но через некоторое время возобновила общение. Поговорив, бывшие супруги решили остаться приятелями и вместе гастролировать по российским городам.

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