В Москве проходит церемония прощания с писателем Эдуардом Багировым

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 073

Известный мастер слова умер на 48-м году жизни от заболевания.

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Сегодня в Москве проходит прощание с писателем и блогером Эдуардом Багировым. Как стало известно 5-tv.ru, церемония идет в Прощальном зале Троекуровского кладбища. Самого мастера слова похоронят в деревне Горицы, именно там прошло его детство.

О смерти писателя стало известно два дня назад. Еще 1 апреля его срочно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением в одну из столичных больниц. Когда скорая помощь приехала к блогеру, его состояние было очень тяжелым.

В клинике врачи делали все возможное, чтобы спасти пациента, однако случай был слишком тяжелым. Организм Багирова не смог справиться с недугом, в результате этого мужчина скончался. О смерти писателя рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Эдуард Багиров — это популярный блогер и автор романов «Любовники», «Гастарбайтер», и «Идеалист». Помимо этого он входил в число соосновтелей портала «Литпром» вместе с коллегой по цеху Сергеем Минаевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал новые обстоятельства смерти Эдуарда Багирова.

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